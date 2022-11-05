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ضبط ذخيرة حربية اميركية مهربة على حدود ايران الشمالية الغربية

ضبط ذخيرة حربية اميركية مهربة على حدود ايران الشمالية الغربية
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد خفر الحدود في محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غرب ايران) العميد " محمد أحمدي " اليوم السبت القاء القبض على أحد مهربي الاسلحة بحوزته ذخيرة حربية اميركية الصنع في الشريط الحدودي لمدينة جلفا المحاذية لجمهوريتي اذربيجان وارمينيا.

العالم - ايران

وأكد العميد " احمدي " الذي كان يتحدث للصحفيين في مدينة تبريز أنه تم أمس الجمعة بفضل الله ويقظة رجال خفر الحدود القبض على مهرب اسلحة كان يخفي كمية ملحوظة من الرصاصات الحربية والصيد وينوي نقلها الى باقي المحافظات في داخل البلاد.

وتابع المسؤول قائلا: لقد استطاع رجال خفر الحدود في هذه العملية ايقاف سيارة من طراز "بيجو بارس" وعثروا فيها على كمية ملحوظة من الرصاصات الحربية والصيد الاميركية الصنع التي تم اخفاءها بمهارة في هذه السيارة.

وشدد قائد خفر الحدود في محافظة آذربايجان شرقي على أن توفير الامن والاستقرار في الحدود يعتبر الخط الاحمر بالنسبة لرجال خفر الحدود، واشار الى انه من المحتمل أن يكون هدف تهريب هذه الذخيرة التي تم ضبطها هو استخدامها في عمليات المخربين نظرا للظروف الراهنة في البلاد.

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ضبط ذخيرة حربية اميركية مهربة على حدود ايران الشمالية الغربية

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