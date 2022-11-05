السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
١٠:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رغم منع السلطة.. المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون يعقد اليوم

رغم منع السلطة.. المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون يعقد اليوم
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

يُعقد ظهر اليوم السبت، "المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون" في قطاع غزة، بقاعة فندق جراند بالاس بالمدينة، وفي أماكن مختلفة بمدن الضفة الغربية و مناطق اللجوء والخارج الفلسطيني.

العالم - فلسطين

بدورها، أوضحت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أنه ستتاح المشاركة عبر رابط -الزووم- لمن لا يتمكن من الحضور وجاهيا في القاعات.

وفي السياق يؤكد القائمون على المؤتمر أن "منظمة التحرير يجب أن تمثل كل الفلسطينيين، داعين إلى إصلاحها وإصلاح برنامجها وميثاقها"، وعلى أن الفلسطينيين الـ14 مليونا في الداخل والخارج يجب أن يختاروا ممثليهم في منظمة التحرير، وفق أسس ديمقراطية.

ويشارك في المؤتمر شخصيات وطنية وشعبية وقطاعات واسعة من أبناء شعبنا في الداخل والخارج.

وكانت السلطة الفلسطينية منعت عقد المؤتمر في الضفة، وكان من المقرر عقده في قصر رام الله الثقافي التابع لبلدية رام الله، إلا أن الأجهزة الأمنية مارست الضغط على البلدية لمنع إقامته، وقد قرر القائمون على المؤتمر الشعبي عقد مؤتمر صحفي لتوضيح ذلك في بلدية البيرة، إلا أن الأخيرة اعتذرت أيضا عن استضافة المؤتمر الصحفي، بضغط من السلطة وفق اللجنة التحضيرية.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي عمر عساف إن المنع غير قانوني وتعد على القانون ويتناقض مع الحديث عن وحدة وطنية وقمة الجزائر.

روابط ذات صلة

شاهد.. فلسطين في أحسن حالة استعداد لمواجهة نتنياهو

المفتي شريفة: القضية الأساس هي قضية فلسطين البوصلة

فضل الله يدعو شعب فلسطين بمواجهة التطرف بمزيد من الوحدة والتماسك

حماس: الإرهاب الصهيوني لن يوقف ثورة شعبنا المتصاعدة على امتداد فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. انتقادات لزيارة البابا للبحرين وردود فعل على دعوته احترام الحرية الدينية

شاهد.. طهران تندد بالإزدواجية في التعامل مع قضايا الإرهاب

رغم منع السلطة.. المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون يعقد اليوم

منظمة حقوقية: الملك سلمان قتل ١٠٠٠ شخص منذ استلامه الحكم

ضبط ذخيرة حربية اميركية مهربة على حدود ايران الشمالية الغربية

رئيسي: العدو فشل في تكرار تجربته بليبيا وسوريا في ايران