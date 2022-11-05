رغم منع السلطة.. المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون يعقد اليوم

العالم - فلسطين

بدورها، أوضحت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أنه ستتاح المشاركة عبر رابط -الزووم- لمن لا يتمكن من الحضور وجاهيا في القاعات.

وفي السياق يؤكد القائمون على المؤتمر أن "منظمة التحرير يجب أن تمثل كل الفلسطينيين، داعين إلى إصلاحها وإصلاح برنامجها وميثاقها"، وعلى أن الفلسطينيين الـ14 مليونا في الداخل والخارج يجب أن يختاروا ممثليهم في منظمة التحرير، وفق أسس ديمقراطية.

ويشارك في المؤتمر شخصيات وطنية وشعبية وقطاعات واسعة من أبناء شعبنا في الداخل والخارج.

وكانت السلطة الفلسطينية منعت عقد المؤتمر في الضفة، وكان من المقرر عقده في قصر رام الله الثقافي التابع لبلدية رام الله، إلا أن الأجهزة الأمنية مارست الضغط على البلدية لمنع إقامته، وقد قرر القائمون على المؤتمر الشعبي عقد مؤتمر صحفي لتوضيح ذلك في بلدية البيرة، إلا أن الأخيرة اعتذرت أيضا عن استضافة المؤتمر الصحفي، بضغط من السلطة وفق اللجنة التحضيرية.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي عمر عساف إن المنع غير قانوني وتعد على القانون ويتناقض مع الحديث عن وحدة وطنية وقمة الجزائر.