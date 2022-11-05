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طهران تستضيف مجموعة الأصدقاء المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة

السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

احتضنت العاصمة الايرانية طهران الاجتماع الأول للمنسقين الوطنيين لدول مجموعة الأصدقاء المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة. ويهدف الاجتماع الى التأكيد على ضرورة التحقيق الكامل والدائم والفعال لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز التعددية والتعاون الدولي، ورفض الأحادية ومنها العقوبات.

العالم – خاص بالعالم

ليس خفيا علينا بأن نوايا البيت الابيض خلال الثلاثة واربعين عاما الماضية هي السعي لتغيير نظام الجمهورية الاسلامية في ايران واكدنا خلال المحادثات النووية معهم على أن تصرفاتكم ليست صادقة ولم تكن في اطار حل المشاكل / هذا ما اكد عليه وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان خلال الاجتماع الأول للمنسقين الوطنيين لدول مجموعة الأصدقاء المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة والذي عقد في طهران العاصمة.

الهدف الاساس لهذا الاجتماع هو الوقوف أمام التطرف والحظر الاحادي الجانب لبعض الدول الغربية / اكدنا أن الامريكيين لا يريدون حل المشاكل ويتابعون اغراضهم الخفية في المنطقة / إنهم من قبل فترة قالوا إنهم يريدون إجراء خطة b وشاهد شعبنا جميع هذه الخطة في الايام الماضية لكن ببصيرة الشعب وارشادات قائدنا لقد هزموا بخطتهم.

المشاركون في الاجتماع شددوا على التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، ورفض العقوبات الأمريكية الأحادية وغير المشروعة ضد إيران ، وضرورة التعايش السلمي بين الدول مع التأكيد على التسوية السلمية للنزاعات الدولية / كما بحث الاجتماع، قضايا مهمة مثل آثار العقوبات وسبل الخروج منها ،والتعاون المتنوع للدول الأعضاء.

الصين وباقي الدول المشاركة تريد السلام العالمي وتنمية جميع الدول / إن امريكا والدول الغربية استخدموا ميثاق الأمم المتحدة لمصلحتها وحولته عن أهدافه الحقيقية.

ويهدف الاجتماع الى دراسة التطورات الأخيرة على الساحة العالمية، بما في ذلك تقييم التحديات والتهديدات الدولية المشتركة، والتأكيد على ضرورة التحقيق الكامل والدائم والفعال لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة كوثيقة قانونية ذات أعلى معدل قبول ومصداقية دولية، وتعزيز التعددية والتعاون الدولي باعتبارهما الجوهر الأساسي لميثاق الأمم المتحدة ورفض الأحادية ومنها العقوبات.

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