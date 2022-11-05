عبداللهيان: ايران ملتزمة باستئناف المفاوضات وعلى امريكا اثبات حسن نيتها

خاص العالم

وقال عبداللهيان: ان ايران لا تزال ملتزمة بالحلول السلمية رغم نكث أميركا للعهود وانفعال الأوروبيين، ولا تزال ترحب بالحوار للحفاظ على الاتفاق النووي.

واوضح عبداللهيان، انه من المؤسف ان الادارة تواصل مسار الخطوات العدائية وسياسة الضغوط القصوى، وتتخذ مواقف ازدواجية للحصول على اتفاق بدلا من تصحيح اخطاء الادارة السابقة.

وشدد عبداللهيان انه على امريكا اثبات حسن نيتها وامتلاكها ارادة حقيقية وان تثبت انها ليست بصدد اهدار الوقت في المفاوضات، والبحث عن ذرائع اخرى لنقض العهد والاستمرار في سياسة اجراءات الحظر التي اعتادت عليها.