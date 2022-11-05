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ايران.. اطلاق ناجح لصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية

ايران.. اطلاق ناجح لصاروخ
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية عن اطلاق ناجح لصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية والعامل بالوقود الصلب.

العالم - ايران

وهذا القمر الصناعي الذي يعمل بالوقود الصلب على ثلاث مراحل هو من تصميم وصناعة علماء القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية .

وبامكان حامل الاقمار الصناعية هذا وضع أقمار صناعية تزن 80 كجم في مدار 500 كم من سطح الأرض.

وفي هذا الاطار قائد قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة، انه وباجتياز هذه المرحلة ، سيتم في المستقبل القريب بعون الله، وضع القمر الصناعي "ناهيد" التابع لمنظمة الجو فضاء التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المدار بواسطة الحرس الثوري باستخدام حامل الأقمار الصناعية ثلاثي المراحل "قائم 100".

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ايران.. اطلاق ناجح لصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية

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