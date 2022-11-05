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تونس: أنصار الدستوري الحر يحتجّون ضدالانتخابات التشريعية ومنظومة الفساد

تونس: أنصار الدستوري الحر يحتجّون ضدالانتخابات التشريعية ومنظومة الفساد
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

نفذ أنصار الحزب الدستوري الحر اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وتم رفع شعارات منددة بما وصفوه عدم قيام الهايكا بدورها في ضمان تغطية متوازنة وضمان الحق في المعلومة.

العالم - تونس

واعتبره المشاركون في الوقفة 'غياب أي قرار للهايكا إزاء توظيف وسائل الإعلام وضرب الحق في المعلومة'.

كما تم ترديد شعارات منددة بالانتخابات التشريعية وبمنظومة الفساد وتطالب بعودة الشرعية وبطلان حكم رئيس الجمهورية.

وطالبت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري في تصريح لموزاييك بمنظومة إعلامية مطابقة للمعايير الدولية التي تؤكد على حق المواطن في المعلومة وحق كل الفاعلين السياسيين في تغطية اعلامية متوازنة.
واعتبرت أن هناك شبه تغييب لحزبها إعلاميا مقابل حملات تشويه ضده.

كما اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في كلمتها أمام أنصارها أنه لا يمكن الحديث عن نزاهة الانتخابات في المشهد الإعلامي الحالي، مؤكدة أنها تقدمت بعديد الشكاوي للهايكا لكن دون أدنى نتيجة، حسب قولها.

وقالت موسي إنه من ''حقها ومن حق الشعب التونسي معرفة هوية مالكي المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلهم لأن السيادة الإعلامية اليوم لم تعد بيد الدولة التونسية حسب قولها.

كما نددت بانعدام الاتصال الرئاسي والحكومي رغم أنه من حق المواطن التونسي معرفة ما يحدث في بلاده ونددت بالتعتيم عن المعلومات وانتهاك حق المواطنين.

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تونس: أنصار الدستوري الحر يحتجّون ضدالانتخابات التشريعية ومنظومة الفساد

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