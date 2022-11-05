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إقصاء مرشح من الانتخابات البحرينية لأنه يشبه الملك

السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

تتطرق هذه الحلقة من برنامج "نقطة تواصل" إلى كافة القضايا والموضوعات التي علق عليها النشطاء البحارنة في كافة منصات التواصل الاجتماعي على مدار أسبوع كامل.

العالم - نقطة تواصل

بدأ العد العكسي لانتخابات البحرين النيابية والبلدية والتي من المزمع إجراؤها في 12 من نوفمبر الجاري.

هذه الانتخابات استبقها نظام المنامة بحملة أمنية -بكل ما للكلمة من معنى- ومجموعة من الإجراءات والقرارات الملكية، بدءاً بالمداهمات والاقتحامات والاعتقالات إلى قانون العزل السياسي، إلى إجبار البرلمان البحريني بالتنازل عن لائحته الداخلية.

ويأتي كل ذلك في ظل القرار الشعبي الذي تم اتخاذه بإرادة شعبية خالصة بمقاطعة هذا الاستحقاق الانتخابي لأنه سيعتبر صك براءة للنظام على كل انتهاكاته الحقوقية، ومشاركة بالظلم كما ذكرت إحدى بيانات سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم.

هذا الأسبوع نشطاء البحرين بكافة المنصات الرقمية على مختلف أنواعها أعادوا نشر وتداول مقطع فيديو عن تدفق المرشحين.

كما نشروا مقطع فيديو لأحد المرشحين تم إقصاؤه لأنه يشبه ملك البحرين.. .

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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