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ديون ايران الخارجية تنخفض 17.4 بالمئة

ديون ايران الخارجية تنخفض 17.4 بالمئة
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أظهرت بيانات جديدة للبنك المركزي الايراني إنخفاض الديون الخارجية للبلاد، بنسبة 17.4 بالمئة في الشهور الخمسة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2022.

العالم - ايران

وأوضحت البيانات - تابعتها "فارس" - اليوم السبت، أن الديون الخارجية قد انخفضت الى 7.163 مليار دولار منها 5.239 مليار دولار ديون طويلة ومتوسطة الأجل اضافة الى 1.924 مليار دولار ديون قصيرة الأجل.

وبحسب عملة اليورو فان الديون الخارجية تبلغ 7.131 مليار يورو، منها 5.216 مليار يورو ديون طويلة ومتوسطة الأجل و1.195 مليار يورو قصيرة.

وكانت ديون ايران الخارجية قد أنهت السنة المالية الفائتة والمنتهية 20 مارس/آذار 2022، عند مستوى 8.675 مليار دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشار أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، أن ايران هي الاقل مديونية قياسا بناتجها المحلي عن باقي البلدان في سنة 2022، حيث تبلغ نسبة 0.5 بالمئة من الناتج المحلي للبلاد.

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