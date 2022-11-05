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سفير اليمن لدى سوريا يقدم واجب العزاء في ضحايا شيراز الإيرانية

سفير اليمن لدى سوريا يقدم واجب العزاء في ضحايا شيراز الإيرانية
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

قدّم وفد من سفارة الجمهورية اليمنية في سوريا اليوم السبت ، واجب العزاء في ضحايا العملية الإرهابية في شيراز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - اليمن

وعبر سفير اليمن في سوريا عبدالله علي صبري لسفير إيران في دمشق مهدي سبحاني عن عميق الأسى وخالص التعازي للقيادة والشعب الإيراني في ضحايا الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

ونقل صبري والوفد المرافق له الذي ضم المستشار الثقافي محمد حنظل والملحق التجاري محمد حميد عمر تعازي القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وتضامنها مع الشعب والحكومة الإيرانية في مواجهة المخطط الغربي والأمريكي وأدواتهما القذرة في المنطقة.

إلى ذلك التقى سفير اليمن في سوريا عبدالله صبري اليوم عميد السلك الدبلوماسي – سفير الفاتيكان بسوريا بالكاردينال ماريو زيباري.

تناول اللقاء تداعيات الكارثة الإنسانية التي يمر بها اليمن بسبب العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي.

وعبر سفير الفاتيكان عن عميق الأسف للحالة الإنسانية التي يمر بها اليمن وسوريا وآثار ذلك على حياة وحقوق الأطفال بشكل خاص.

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