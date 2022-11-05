حمد يفضّل النوم على استماع الدعوات الاصلاحية للبابا

العالم - سبورتي

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لملك البحرين حمد بن عيسى، وهو يغط في النوم خلال إلقاء البابا فرانسيس، الذي يزور البحرين حاليا، كلمته .

ويبدو ان ملك البحرين لم يستسغ تصريحات البابا حول ضرورة أن “تصبح الحرية الدينية كاملة، ولا تقتصر على حرية العبادة، وأن يتم الاعتراف لكل جماعة وكل شخص بكرامة متساوية وفرص متكافئة، وأن لا يكون هناك تمييز أو انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، بل يتم تعزيزها”، ففضّل ان يغط في نوم عميق .

حين يكون الهدف من دعوة البابا هو اضفاء الشرعية على السلطات والانتخابات البرلمانية الصورية المزمع اجراؤها في ١٢ نوفمبر الجاري، فلا يمكن توقع ان يكون الاصغاء افضل من هذا.