ماضون في تنفيذ خارطة طريق حول التعاون بين طهران وكاراكاس

العالم - ایران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم السبت بين وزير الخارجية الايراني، ومساعد وزير خارجية فنزيولا "كارلوس خليو رون ماتينس"، الذي يزور البلاد لحضور اجتماع اصدقاء ميثاق الامم المتحدة باستضافة طهران.

وفي اشارة الى الحجم الملفت للزيارات المتبادلة خلال العام الماضي بين البلدين، اعتبر "امير عبداللهيان"، ذلك بانه يحمل رسالة قوية للعالم حول التنسيق القائم بين ايران وفنزويلا.

كما نوه بالعلاقات السياسية الجيدة التي تجمع بين طهران وكاراكاس؛ مبينا ان زيارة الرئيس الفنزويلي "نيكولوس مادورو" الاخيرة للجمهورية الاسلامية الايرانية، شكلت منعطفا على صعيد التعاون بين الجانبين.

في المقابل، اكد مساعد وزير خارجية فنزويلا، ضرورة اتخاد موقف موحد لمواجهة النزعات الاحادية في العالم؛ كما نوه الى التزام كاراكاس بالتعهدات والاتفاقات التي وقعتها مع طهران.

وبدات، صباح اليوم السبت في طهران، اعمال اجتماع المنسقين الوطنيين لمجموعة اصدقاء الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة، برعاية وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" ومشاركة وزراء و سفراء عدد من الدول الاعضاء في هذه المجموعة.