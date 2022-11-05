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السوداني يترأس اجتماعا بخصوص النازحين في مخيم الهول

السوداني يترأس اجتماعا بخصوص النازحين في مخيم الهول
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعا خُصص لمناقشة ملف النازحين في مخيم الهول.

العالم-العراق

وجاء في البيان الحكومي، انه :"حضر الاجتماع وزيرا الهجرة والمهجرين والداخلية، ومستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الامن الوطني، ونائب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وممثلون عن منظمات اليونيسيف والهجرة الدولية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

واضاف ان "الاجتماع شهد التأكيد على أهمية إعادة توطين النازحين ومعالجة موضوعهم إنسانياً، ومواصلة تنفيذ البرامج المخصصة لتأهيلهم وإدماجهم؛ تمهيداً لإعادتهم الى مناطقهم الأصلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي تعترض ذلك".

واشار البيان الى "قيام السوداني خلال الاجتماع بتقييم ملف مخيم الهول كونه ينطوي على بعدين أمني وإنساني، وتوزيع الأدوار على الجهات المعنية، كل حسب اختصاصها؛ من أجل السرعة في حسم هذا الملف، سواء في جانبه الإنساني أم الأمني وما يتطلبه من تدقيق أمني لجميع العوائل النازحة في المخيم.

كما تطرق الاجتماع الى جهود العراق في التعاطي مع هذا الملف بإيجابية وسعيه لوضع حلول نهائية له، كذلك دعا المجتمع الدولي الى القيام بواجباته تجاه حل مشكلة النازحين في مخيم الهول".

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