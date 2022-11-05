السلطات الاوكرانية تعلن حالة تأهب جوي تحسباً من..

خاص العالم

وضمن الاستعدادات أكدت السلطات في كل المقاطعات الأوكرانية والعاصمة كييف تشغيل أجهزة الإنذار من الغارات الجوية.

وتأتي تلك التطورات بعد سلسلة من عمليات استهداف الجيش الروسي مواقع البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في العاشر من أكتوبر/ تشرين اول الماضي بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، واستهدفت مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

تلك العمليات الروسية فتحت جدلا اتهمت فيه كييف ومن خلفها حلفائها الغربيين طهران بارسال طائرات من دون طيار لمساعدة الجيش الروسي، طالبت على اثرها ايران بفتح تحقيق واجراء حوار مباشر مع سلطات كييف الا ان الضغط الغربي على الاخيرة عطل تلك المحاولات، لتعود طهران وتؤكد موقفها من تلك التقارير..

وقال حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني: "الضجة الاعلامية التي افتعلتها دول غربية بخصوص مسألة الصواريخ الايرانية لروسيا، كاذبة تماما. اما بخصوص المسيرات نؤيد ذلك لكن هناك ملاحظة هامة، وهي اننا ارسلنا تلك المسيرات قبل اشهر من بدء الحرب في اوكرانيا، وتم الاتفاق مع وزيرالخارجية الاوكراني بأن يقدم لنا الادلة والمستندات بخصوص استخدام روسيا للمسيرات الايرانية في الحرب الاوكرانية.

وبموازاة تلك البروباغاندا الاعلامية الغربية، تعهَّدت الولايات المتحدة بتقديمِ مساعداتٍ عسكريةٍ إضافية لأوكرانيا بقيمة أربعمئة مليونِ دولار، تتضمن تجديد دبابات من طراز تي- اثنان وسبعون وصواريخ للدفاعِ الجوي من طراز هوك.

ميدانيا، تستمر القوات الروسية وسلطات خيرسون باجلاء المدنيين من المدينة ربما بسبب توقعات كبيرة بقيام اوكرانيا بهجوم بري لاستعادة المدينة، وهو ما تستعد له القوات الروسية التي تعهدت بالدفاع عن المدينة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها صدت هجمات أوكرانية جديدة في خيرسون وألحقت خسائر بالقوات المهاجمة، كما أسقطت مروحية عسكرية ودمرت مستودع للأسلحة، إضافة إلى إسقاط ثماني طائرات دون طيار أوكرانية، واعتراض عدة صواريخ.

