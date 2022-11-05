شاهد.. مخاض عسير لأول انتخابات برلمانية في تونس

خاص العالم

خريطة الترشحات ابرزت قبول ترشح 936 رجلا مقابل 122 امرأة ما يضعف تمثيلية النساء في البرلمان المقبل كنتيجة للقانون الانتخابي الجديد برأي خبراء.

برلمان جديد تستعد له تونس توضحت خطوطه الكبرى بالنظر لخريطة الترشحات المعلنة في ظل نظام انتخابي على الافراد بتأثيرات متوقعة على المشهد السياسي ما بعد الانتخابات.

مخاض عسير لأول انتخابات برلمانية في مسار 25 جويلية، فقد توضحت توجهات المشهد التونسي شيئاً فشيئاً لتبرز الملامح الاولى لبرلمان مقبل ولتؤكد ان مسار الانتخابات البرلمانية لن يكون بمنأى عن الجدل والانتقادات.

