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شاهد.. مخاض عسير لأول انتخابات برلمانية في تونس

السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

عشرة مترشحين ضمنوا آلياً مقاعدهم بالبرلمان المقبل نظرا لغياب مترشحين آخرين بهذه الدوائر حسب إحصائيات هيئة الانتخابات في تونس، فيما لم تسجل سبع دوائر انتخابية بتونس وسبع أخرى خارجها تقديم اي ترشح، لتكون هيئة الانتخابات مجبرة على القيام بانتخابات جزئية بهذه الدوائر لاحقا، حسب مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات.

خاص العالم

خريطة الترشحات ابرزت قبول ترشح 936 رجلا مقابل 122 امرأة ما يضعف تمثيلية النساء في البرلمان المقبل كنتيجة للقانون الانتخابي الجديد برأي خبراء.

برلمان جديد تستعد له تونس توضحت خطوطه الكبرى بالنظر لخريطة الترشحات المعلنة في ظل نظام انتخابي على الافراد بتأثيرات متوقعة على المشهد السياسي ما بعد الانتخابات.

مخاض عسير لأول انتخابات برلمانية في مسار 25 جويلية، فقد توضحت توجهات المشهد التونسي شيئاً فشيئاً لتبرز الملامح الاولى لبرلمان مقبل ولتؤكد ان مسار الانتخابات البرلمانية لن يكون بمنأى عن الجدل والانتقادات.

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