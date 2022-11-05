بانوراما.. إزدواجية التعاطي الدولي مع الإرهاب.. وزيارة البابا للمنامة

العالم – بانوراما

في المحور الأول يتطرق البرنامج إلى موضوع اتهام وزير الخارجية الإيرانية بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإزدواجية فيما يخص التعاطي مع قضايا الإرهاب.

وندد حسين أميرعبداللهيان أيضاً باستخدام بعض القوى وسائل التواصل الاجتماعي للتدخل في شؤون الدول المستقلة وذات السيادة.

وفي المحور الثاني يتطرق البرنامج إلى زيارة بابا الفاتيكان الى البحرين، حيث تتواصل الانتقادات بالنسبة للزيارة.

وفيما رحب نشطاء حقوقيون بدعوته نظام المنامة إلى احترام الحرية الدينية وعدم انتهاك حقوق الإنسان رد آخرون على دعوة شيخ الأزهر الطائفة الشيعية لعقد حوار إسلامي إسلامي، وقالوا إن علماء شيعة البحرين موزعين بين السجون والمنافي.

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