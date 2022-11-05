عمران خان يستعد بتوجيه ضربة قاضية للحكومة.. شاهد الفيديو

خاص العالم

وقال الاعلامي على نور لمراسل العالم: "على الحكومة امتصاص غضب الشارع، لأنهم في غضب شديد، وهذا الغضب قد يفتح نيران الحرب الأهلية، إن استمرت الحكومة بالعنف والاعتداء على المحتجين".

وقال المحلل السايسي ذو الفقار قراماني: "اقترح حزب الشعب بقيادة آصف زرداري زيارة خان بهدف تخفيف وطأة الإحتقان، أعتقد أن الحكومة يجب أن تأخذ بهذا الإقتراح والابتعاد عن اشعال الشارع، لأن الشارع الآن لخان وأنصاره".

في سابقة هي الأولى بتاريخ باكستان، الجيش تحت نيران إتهامات عمران خان الذي يزعم أنه تواطؤ مع الحكومة لإغتياله، مع تسمية شخصيات بارزة بالضلوع في الجريمة.

وقال عمران خان (رئيس الوزراء السابق): "تيقظ يا جنرال باجوا، واخرج من انانيتك، واعمل لمصلحة البلاد، فان لم تتخذ اجراءاتك ضد شهباز شريف ووزير الداخلية وجنرال فيصل التابع لمخابرات الجيش الذين اتفقوا على قتلي بأي شكل من الأشكال، فإن البلاد ستتجه للخراب، والانقلاب الشعبي قادم لا محالة إما سلمياً واما دموياً".

حكومة شهباز شريف التي تحاول ابعاد التهم عنها، تقع في مأزق حرج نتيجة استمرار الاعتصامات بانتظار عودة عمران خان الى الساحة الذي توعدها بمواصلة المسيرة الطويلة نحو العاصمة حاملاً هذه المرة أهداف أكبر من الانتخابات المبكرة، وهي اسقاط الحكومة ومحاسبة المتهمين الذين ذكرهم.