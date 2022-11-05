بعملية امنية استباقية.. الحشد الشعبي يدمر 4 مضافات لداعش في الرمادي

العالم-العراق

وقال المصدر ان "قوة أمنية من الحشد الشعبي شرعت بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق صحراء قضاء راوه غربي مدينة الرمادي ، تمكنت خلالها من تدمير 4 مضافات لبقايا خلايا عصابات داعش الاجرامية".

واضاف، أن "معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوة من تدمير المضافات وبداخلها اسلحة متنوعة"، مؤكدا ان "الحملة جاءت بعد ورود معلومات افادت بوجود مضافات وانفاق سرية للتنظيم الاجرامي في المناطق المستهدفة".

يشار الى ان التنظيم الاجرامي انشأ اثناء سيطرته على المناطق الغربية العشرات من المضافات والانفاق السرية لاستخدامها في عمليات الاختباء وخزن الاسلحة والمواد الغذائية ومهاجمة القوات الامنية.