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رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على ضرورة الإسراع في متابعة ملفات مثيري الشغب

رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على ضرورة الإسراع في متابعة ملفات مثيري الشغب
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعرب رؤساء السلطات الثلاث في اجتماعهم اليوم السبت عن تقديرهم للحضور الملحمي والفريد للشعب الايراني الواعي في مراسم يوم مقاوعة الاستكبار العالمي وإعلان التضامن الوطني.

العالم - ايران

وشدد رؤساء السلطات الثلاث ، في اجتماعهم اليوم السبت على اليقظة أكثر تجاه تهديدات الأعداء والتصدي لمؤامرات والتناغم الشرير والمثير للفرقة للعناصر المندسة .

كما اكد رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على ضرورة الإسراع في متابعة ملفات مثيري الشغب ومزعزعي الامن في البلاد ومعاقبتهم.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد في الديوان الرئاسي ، أكد الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي ، ورئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف ، ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني ايجئي ، على ضرورة التنسيق والتعاون اكثر بين جميع الاجهزة والمؤسسات من أجل تحويل التهديدات إلى فرص كما في الماضي ، ودعوا إلى مضاعفة الجهود والتآزر بين مختلف القطاعات لتحييد اجراءات الحظر وتحسين معيشة الناس من خلال الحفاظ على النمو الاقتصادي وتعزيزه والتفاعل الأوسع في اتجاه دفع خطط التنمية وأهدافها.

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ایران رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على ضرورة الإسراع في متابعة ملفات مثيري الشغب

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