الحشد الشعبي يؤكد ضرورة استمرار دعم الإيزيديين

العالم - العراق

ونشرت وكالة الانباء العراقية (واع)، بيانا لهيئة الحشد الشعبي جاء فيه أن "معاون رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي ياسر حسين العيساوي، استقبل أمس السبت، وفدا ضم عددا من الناجين والناجيات الايزيديات من بطش عصابات داعش الارهابية، واثنى الوفد على الجهود الكبيرة لقوات الحشد الشعبي والقوات الامنية في تحرير مناطقهم من براثن الارهابيين والاستمرار في تامينها حتى اليوم، مؤكدا ضرورة بقاء الحشد في قضاء سنجار التابعة لمحافظة نينوى في شمال العراق.

وبحسب البيان ، دعا الوفد خلال اللقاء الى ضرورة حسم ملف المقابر الجماعية وفتح المتبقي منها واستمرار جهود البحث عن المختطفين الايزيديين في داخل العراق وخارجه.

من جانبه اكد العيساوي تعاطفه الكامل مع أبناء المكون الايزيدي وما تعرضوا على يد عصابات داعش الارهابية، مشددا على ضرورة استمرار دعم الايزيديين في نيل حقوقهم وتعريف المجتمع العراقي والدولي بحجم الجرائم التي تعرضوا لها.

واكد العيساوي انه سيتابع مع الجهات المعنية ما طرحوه من مطالب، مشيرا الى أن الحشد الشعبي لن يدخّر جهدا في مساعدة ابناء المكون الايزيدي.

في اوائل آب 2014 شنت جماعة "داعش" الوهابية هجومها على منطقة سنجار شمالي العراق واحكمت السيطرة عليها ما دفع حوالى 35 الى 50 الف شخص من المجتمع الايزيدي ومعظمهم من النساء والاطفال إلى اللجوء إلى مواقع في جبال سنجار للنجاة بأرواحهم، كما فرّ نحو 130 الفا منهم الى مدن دهوك واربيل في كردستان العراق.

ويتراوح عدد سكان الايزيديين بين 700 الف ومليون نسمة، يعيش معظمهم في العراق والبعض في سوريا وتركيا والمانيا وجورجيا وارمينيا.