اختبار ناجح لمنظومة 'باور 373' المحدثة بمدى يزيد عن 300 كيلومتر 

العالم - ايران

في هذا الاختبار ، تم اكتشاف الهدف الثابت على مدى يزيد عن 450 كيلومترًا بواسطة الرادار المحدث لنظام باور 373 وتم تعقبه على مدى حوالي 405 كيلومترات وتم إصابته وتدميره على مدى يزيد عن 300 كيلومتر.

كما تم على هامش هذه المراسم افتتاح خط انتاج صاروخ دفاع طويل المدى "صياد بي 4" .

ويعمل صاروخ "صياد بي 4" بعيد المدى بالوقود الصلب وتم تقييمه من الناحية التشغيلية لأول مرة.

يشار الى انه بهذا الاختبار تم زيادة مدى الكشف في نظام "باور 373" من 350 كم إلى 450 كم ، وتم زيادة نطاق التتبع من 260 كم إلى 400 كم ، وزاد نطاق الاشتباك والتدمير من 200 كم إلى 300 كم.