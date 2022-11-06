هاشتاغ.. حملة حقوقية سعودية للكشف عن مصير الناشط القحطاني + فيديو

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والقحطاني معتقل لدى السلطات السعودية منذ تسع سنوات، حيث احتجزته السلطات الأمنية منتصف عام 2012 بسبب نشاطه الحقوقي، بينما في مارس 2013 حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع منع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى.

وبهذا الشأن كتب المغرد فهد الغفيلي: قالها الدكتور محمد القحطاني منذ سنوات: الحكومة ترفض المحاكمات العلنية لأنها ستكشف التعذيب والقضاة والسجانين والمتورطين بجرائم ضد الإنسانية.. وها هو اليوم يخفى قسريا ويمنع من الوصول إليه فضلا عن حقه في المحاكمات العلنية.

وقال حساب "معتقلي الرأي": نطالب السلطات بالكشف الفوري عن مصير د.محمد فهد القحطاني، حيث لا يعلم إن كان بخير أو مضربا عن الطعام أو في العزل الانفرادي.

وكتبت "منظمة سند الحقوقية": زوجة المعتقل محمدالقحطاني تطلق نداء عاجل تطلب من السلطات السعودية الكشف عن مصيره ، حيث انقطع التواصل معه منذ عدة أيام، في ظل مخاوف وقلق بالغ على سلامته.. سند تدعو السلطات السعودية الكشف عن حالته والسماح له التواصل مع عائلته.

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