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هاشتاغ.. جمعية الوفاق البحرينية تدعم خطاب البابا فرنسيس + فيديو

الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

المنامة (العالم) 2022.11.06 ­ أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية دعمها وتأكيدها لما ورد في خطاب البابا فرنسيس حول حاجة البحرين إلى التنفيذ العملي لمجموعة القواعد والأسس المرتبطة بالحريات ووقف التمييز واحترام حقوق الإنسان.

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واستغلت الوفاق خطاب البابا لتعلن دعمها وتأكيدها لما ورد فيه واقترحت تحويل هذه المضامين إلى وثيقة تاريخية للتسامح والتعددية ووقف كافة أشكال التمييز والعمل على التأسيس لشراكة مجتمعية وسياسية.

وبهذا الشأن كتب الناشط "د.إبراهيم العرادي": هذه هي اللقطة الفوتوغرافية والصورة التي يريد تسويقها حاكم البحرين لتعمية وتغطية انتهاكات حقوق الانسان ضد الشعب.. تنويه: حملة اعتقالات تعسفية شرسة شملت عدة منازل في مختلف مناطق البلاد قبيل زيارة بابا الفاتيكان من قبل مرتزقة النظام الحاكم.

الناشط يوسف الخواجه وفي تعليقه على دعوة شيخ الأزهر لعلماء الشيعة من أجل عقد حوار إسلامي – إسلامي كتب يقول: فاتك يا سماحة الشيخ وأنت توجه دعوتك المباركة لمشايخ وعلماء الشيعة في العالم الاسلامي أن علماء وشيوخ شيعة البحرين موزعين بين السجون والمنافي!

وكتب "عبدالنبي العكري": خطاب البابا فرنسيس الافتتاحي في زيارته للبحرين يحمل نصائح مخلصة للحكم وهي مطالب شعب البحرين للخروج من المأزق الحالي الذي ألحق ويلحق أضراراً بليغة بالبحرين شعبا ودولة، ولذى نأمل أن يستجاب لهده النصائح بعقل منفتح وحريص على مصلحة البحرين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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