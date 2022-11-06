وزير الدفاع: الكثير من الدول تتمنى امتلاك منظومة دفاعية مثل باور 373

العالم - ايران

واستطرد الوزير " اشتياني " في كلمته قائلا: اننا نقوم اليوم بإزاحة الستار عن أحد الانجازات الدفاعية والوطنية العظيمة للغاية.

وأضاف الوزير قائلا: ان مهمة وزارة الدفاع تكمن في توفير احتياجات الاسلحة والمعدات للقوات المسلحة لمواجهة التهديدات والدفاع عن ثغور وحدود الوطن وخاصة الجوية.

وأكد وزير الدفاع على أن الدراسات بخصوص هذا المنظومة قد بدأت قبل عدة أعوام، موضحا ان الخبراء الايرانيين في وزارة الدفاع والصناعات الدفاعية نجحوا في تصنيع أحد انواع المنظومات البعيدة المدى بإسم " باور ۳۷۳".

وأستطرد قائلا: كان مدى الاشتباك لهذه المنظومة 200 كم في البداية، ومع تحسينه في الاختبار الأخير الذي تم إجراؤه بجهود قوات الدفاع الجوي، فقد نجحت هذه المنظومة في التعامل مع الأهداف الجوية الثابتة، والصواريخ الباليستية والطائرات المقاتلة بأنواعها وتمكنت من إصابة الهدف المقصود على مسافة 305 كيلومترات.

وأوضح العميد " آشتياني " أن هذه المنظومة بإمكانها الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وتدميرها، مشيرا الى أمنية الكثير من الدول التي تملك التقنية في العالم بامتلاك مثل هذه المنظومة.