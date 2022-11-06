تسریب سفير صهيوني سابق في القاهرة حول 'السيسي' یثير الضجة في 'تویتیر'

العالم - الإحتلال

وقال كورين، في المقطع الذي يعود إلى محاضرة ألقاها في قسم العلوم السياسية بجامعة أرئيل العبرية، عام 2014: "أنا لا أستطيع القول ماذا يفعل معنا السيسي، وأحيانا أشعر أنني أحلم، وأقرص نفسي لأتأكد، طريقة حديثهم معنا الأبواب المفتوحة لنا في مصر حتى اليوم، كلها مفاجئة، وهم يفعلونها معنا لأنها مهمة لهم".



وأضاف: "يتحدثون عن تحالف سني من مصر والأردن والسعودية والإمارات، وأن [إسرائيل] في قلب هذا التحالف وعضو مركزي، ونحن لا نركض وراءهم، هم يفعلون ذلك".



وأشار إلى حجم التحريض على حماس في الإعلام المصري، وقال: "خلال الحرب على غزة، كنت أجلس في القاهرة وأقارن بين ردود الفعل في السابق التي كانت تصفنا بالصهاينة القتلة، وبين اليوم، حتى إن الإعلام المصري يهاجم حماس بكل قوة".



وقال السفير السابق: "نحن ندير أمورا، لم نكن نصدق أن نديرها في السابق، ولا أستطيع الكشف عنها، لكن بكل ثقة منذ 40 عاما، لم تكن لدينا فترة بها تعاون أفضل من هذه، ولن تعرفوا حجم التعاون، ولن أقول الحقائق كاملة، المهم أننا نفذنا ذلك لأجل [إسرائيل]".

وعلق نشطاء على حديث السفير السابق بالقول: