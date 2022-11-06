العميد صباحي فرد: باور 373 قادرة على مواجهة مقاتلات الجيل الخامس

العالم - ايران

وقال العميد "صباحي فرد" خلال مراسم ازاحة الستار عن صاروخ "صياد 4B"، نمتلك منظومة "باور 373"، هذه المنظومة التي لها كلمتها التي تقولها في العالم.

وأضاف: تم تنفيذ جميع مراحل بناء وتحديث منظومة "باور 373" في اطار عمل مشترك من قبل الأعزاء في وزارة الدفاع وقوة الدفاع الجوي للجيش.

واوضح العميد صباحي فرد أن بناء مثل هذه المنظومة بمثل هذا النطاق والقوة في العالم يتطلب سنوات من الوقت، واضاف: قبل عامين ، نجحت اختباراتنا الأولية على مدى 150 كيلومترًا في تدمير الهدف الذي كان عبارة عن طائرة مسيرة مصنعة محليا من قبلنا.

واضاف: عندما يريدون تدمير هدف ما في مدى أقل من 200 كيلومتر في العالم، فإنهم يستخدمون طائرة مسيرة أو طائرة ذات مقطع عرضي عالٍ جدًا. لكن المنظومة "باور 373" قادرة على مواجهة الطائرات المسيرة وجميع الطائرات حتى طائرات الجيل الخامس ذات المقطع العرضي المنخفض للغاية.

وتابع، تم إنجاز عمل بحثي مكثف للغاية على مدار الساعة في أقل من عامين لتطوير مدى منظومة "باور 373" وقال: لقد تمكنا في غضون اقل من عامين من زيادة مدى المنظومة الى اكثر من 300 كيلومتر اي اننا تمكنا من تدمير هدف على بعد من 300 كم وكان عبارة عن طائرة مسيرة مطورة محلية الصنع ومجهزة للتحليق الى ارتفاع عال جدا يزيد عن 40 الف قدم.

وأضاف، نحن من الدول القلائل في العالم التي استطاعت بناء هذه المنظومة المحلية القوية جدا. وكلما تقدمت التهديدات الى الامام فان منظومة "باور 373" وسائر منظومات الدفاع الجوي في البلاد تتقدم اكثر الى الامام متجاوزة لها.

وتابع، ان المعدات الموجودة حالياً في مجال الدفاع الجوي، وفي طليعتها "باور 373"، بمجهزة بأحدث التكنولوجيا في العالم ، والعالم على دراية بها أيضًا.