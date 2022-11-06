إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

العالم - فلسطين

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من المواطنين اصيبوا بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، عقب تصديهم لمحاولة الاحتلال استكمال العمل بشق طريق استيطاني شرق البلدة.

وأفادت المصادر، بأن الاحتلال يحاول فرض أمر واقع بشق طريق من أراضي البلدة تصل الى مستوطنة "عيليه"، واستخدامها كطريق لدخول العمال إليها؛ وهو الأمر الذي رفضه الأهالي ومنعوا العمال المرور منها.

وبينت، أن الاحتلال شرع بشق الطريق قبل عدة شهور، ودمر خلال عمليات التجريف أنابيب المياه الواصلة للنبع المغذي للقرية.

وعرقل عشرات المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم حركة المواطنين، قرب بلدة الساوية جنوب نابلس.