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بالفيديو.. مغرد يسخر من سجون إبن سلمان

الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغرد ساخر تم اعتقاله منذ 2017 بسبب التعبير عن الرأي.

العالم - السعودية

وأكد المغرد في الفيديو ان سجون محمد بن سلمان فيها الكثير من قصص الظلم والتعسف!

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بالفيديو.. مغرد يسخر من سجون إبن سلمان

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