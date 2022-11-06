العراق السابع عالميا في حوادث المرور

العالم - العراق

وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان ان :”الحوادث المرورية لعام ٢٠٢١ بلغت اكثر من ١٤ الف حادث مروري عدا محافظات اقليم كردستان” مشيرا الى “انها خلفت اكثر من ١٤ الف ضحية فارق منهم ٣٣٠٠ الحياة”.

وبين ان “هناك 10 أشخاص يفارقون الحياة يوميا نتيجة هذه الحوادث مما يفوق ضحايا العمليات الارهابية”.

وبين الرديني ان “السبب الأول لهذه الحوادث هو رداءة الطرق وخاصة في المحافظات الجنوبية بالاضافة الى عدم امتلاك الكثير من السائقين اجازات السوق” مطالبا “الحكومة بالالتفات لهذا الملف ومعالجته بأسرع وقت من خلال تأهيل الطرق”.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة أعداد ضحايا حوادث السير في مختلف أرجاء الشوارع العراقية نتيجة تضررها وعدم وجود صيانة لها وإخضاعها للقوانين المرورية المعمول بها في العالم.

ويوجد مجموعة من المؤشرات التي تضع الأشخاص في دائرة الخطر أهمها “الوضع الاجتماعي والاقتصادي فنجد أن نسبة تزيد على 90٪ تقع من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والسن حيث أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور هي السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و29 سنة.