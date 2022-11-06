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السوداني يزور مقر جهاز المخابرات الوطني ويجتمع بالكوادر المسؤولة

السوداني يزور مقر جهاز المخابرات الوطني ويجتمع بالكوادر المسؤولة
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

زار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مقر جهاز المخابرات الوطني ببغداد واجتمع بالكوادر المسؤولة.

العالم - العراق

وحسبما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أجرى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، زيارة الى مقر جهاز المخابرات الوطني. واجتمع سيادته حال وصوله بالسادة مدراء المديريات والكوادر المتقدمة في الجهاز، واستمع الى عرض شامل لسير العمل وتنفيذ المهام والواجبات.

وأكد السوداني في مستهل الاجتماع على دعم الدور الوطني لجهاز المخابرات، بوصفه مؤسسة أمنية وطنية تضطلع بمهمة كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن.

وشدد على أهمية أن يحافظ الجهاز على مسار عمله وفق الإختصاص المرسوم له طبقا للدستور وميثاق العمل الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير المواطنة الحقّة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل، والمصالح الوطنية والأمنية العليا للبلد.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي أن تكون إدارة الجهاز في المرحلة الحالية، ضمن إشرافه الشخصي المباشر من موقع أدنى.

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