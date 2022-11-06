قلق صهيوني من تجربة إيران الفضائية

العالم - الإحتلال

واعتبرت المذيعة في "القناة 12" دانا فايس، أن "إطلاق إيران إلى الفضاء صاروخا يحمل قمرا اصطناعيا"، هو "إشارةٌ إضافية لقدرتها الباليستية، ويأتي هذا بعد قولها إنها باعت مسيرات للروس قبل الحرب على أوكرانيا".

وتابعت: "بطبيعة الحال، في [إسرائيل] قلقون جداً من هذه التطورات".

من جهته، قال نير دفوري معلق عسكري في القناة "12" أن الأمور ستستغرق عدة أيام "لمعرفة ما إذا كان هذا القمر سيثبت في الفضاء وما هي قدراته، ولكن من يطلق مثل هذه الصواريخ إلى الفضاء يمكن أن يحولها إلى صواريخ بالستية عابرة للقارات، وهذا عرض إيراني للقوة يتطلعون إليه في [إسرائيل]".

وأضاف دفوري "هذا المثلث؛ إيران روسيا [إسرائيل]، آخذ بالسخونة في الأيام الأخيرة، و[إسرائيل] قلقة جدا من المقابل الذي سيقدمه الروس في النهاية لإيران. ربما هناك ما يتعلق بالاتفاق النووي أو بحرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا، وربما كل هذه الأمور معاً".

كذلك، أفاد تقرير لقناة "كان" الاسرائيلية أن تجربة حرس الثورة الصاروخية، هي "رسالة تهديد واضحة من طهران في اتجاه [إسرائيل]".

وذكر التقرير أن الحرب في أوكرانيا باتت "تستخدم خلف الكواليس كساحة للتصادم بين [إسرائيل] وايران".

وكانت القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإيراني قد ذكرت في بيان لها يوم أمس، أنّ "صاروخ قادر 100 المكلّف بوضع الأقمار الصناعية في مدار الأرض صنعه علماء وخبراء القوة الجوفضائية في الحرس"، مشيراً إلى أنّ "تجربة الإطلاق تمت بنجاح باستخدام الوقود الصلب".

وأكّدت أن "الصاروخ قادر على حمل أقمار بوزن 80 كلغ ووضعها في مدار 500 كلم عن سطح الأرض".

وأعلن العميد أمير علي حاجي زاده أنه سيتم قريباً إطلاق قمر "ناهيد" التابع لوزارة الاتصالات الإيرانية عبر صاروخ "قائم 100" لوضعه في مدار الأرض.