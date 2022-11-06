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السوداني يحيل الكاظمي ووزراء حكومته إلى التقاعد

السوداني يحيل الكاظمي ووزراء حكومته إلى التقاعد
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بإحالة رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي ووزراء حكومته إلى التقاعد.

العالم - العراق

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السوداني يحيل الكاظمي ووزراء حكومته إلى التقاعد