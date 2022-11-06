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استخبارات حرس الثورة الاسلامية تعتقل 3 خلايا إرهابية تابعة لزمرة خلق الارهابية قبل تنفيذهم أي اعمال بخوزستان واصفهان وفارس

الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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