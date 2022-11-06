امريكا تضع "لقمة ممضوغة" في فم قادة أوكرانيا

العالم - الآمیرکیتان

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين لم تسمهم، قولهم إن الولايات المتحدة لا تهدف إلى دفع أوكرانيا للانخراط في محادثات، بل الحفاظ على مكانة أخلاقية عالية في أعين داعميها الدوليين.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اعتبر، خلال مداخلة في مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، أنّه لا يمكن لبلاده أن تتفاوض مع موسكو بعد "الاستفتاءات" التي نُظّمت في أربع مناطق أوكرانية للانضمام إلى روسيا.

ونقلت "واشنطن بوست" عن الأشخاص المطلعين قولهم إن مواطني بعض الدول الداعمة لأميركا، لديهم مخاوف من تبعات الحرب في السنوات القادمة، ولذلك تهدف الولايات المتحدة من تشجيع أوكرانيا على إظهار انفتاحها على المفاوضات، إلى استمرارية دعم تلك الدول.

وأوضحت الصحيفة أن النقاشات الأميركية الأوكرانية تكشف عن مدى تعقيد موقف الإدارة الأميركية بشأن أوكرانيا، التي تعهدت بدعم كييف بمبالغ ضخمة من المساعدات لأطول فترة ممكنة، فيما يأمل المسؤولون الأميركيون التوصل إلى حل للصراع الذي أثر كثيراً في الاقتصاد العالمي وأثار مخاوف من اندلاع حرب نووية.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين يشاركون نظراءهم الأوكرانيين وجهات النظر بأن بوتين ليس جاداً في الوقت الراهن بشأن المفاوضات، فيما يقرون بأن رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثار قلقاً في أجزاء من أوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وهي الدول التي انعكست فيها آثار الحرب على تكاليف الغذاء والوقود بشكل أكثر حدة.