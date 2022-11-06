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مخبر: إيران بلغت مرحلة من الردع بحيث لا تتجرأ اي دولة على مواجهتها

مخبر: إيران بلغت مرحلة من الردع بحيث لا تتجرأ اي دولة على مواجهتها
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية في إيران محمد مخبر أن إيران بلغت مستوى من الردع في المجالات الأمنية والدبلوماسية والسياسية، حيث لا تجرؤ أي دولة مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم.

العالم إيران

وأدلى مخبر بهذا التصريح، اليوم الأحد، خلال مراسم تقديم المساعد التنفيذي الجديد لرئيس الجمهورية وتكريم سلفه، مشدداً على استعداد إيران لتحقيق نقلة نوعية في كافة الاصعدة.

وتعليقا على مزاعم الرئيس الأميركي أضاف مخبر أن "إيران بلغت من المرتبة التي سحبت كافة الخيارات من على الطاولة أو تحت طاولة العدو؛ كما لم يعد بأمكان الاستكبار العالمي بأن يتخذ أي قرار للمنطقة دون أن يضع بعين الاعتبار مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفيما نوه بالإنجازات العلمية والصناعية الشاملة التي تحققت في إيران اليوم، صرح النائب الأول للرئيس الإيراني، أنه: بالرغم من الموارد والثروات الطبيعة الزاخرة في البلاد، لكن ما نزال لم نبلغ المستوى المطلوب اقتصاديا.

وتابع قائلاً إن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حدّدت مشارع إنمائية وبنيوية جديدة، لمواصلة المضي على مسار الازدهار والرقي؛ مبينا أن معظم هذه المشاريع جاهزة أو دخلت حيّز التنفيذ في الوقت الحاضر.

كما لفت إلى زيارته الاخيرة لروسيا؛ وقال: إن رؤساء وزراء الدول المطلة على بحر قزوين أعربوا جمعا، عن رغبتهم في الاتفاق مع الجانب الإيراني لتوسيع التعاون الثنائي في مجالات النقل والترانزيت.

وصرح مخبر: نحن قادرون على إنشاء شبكة السكك الحديدية بمسافة 170 كم وصولا إلى آستارا، و20 كم باتجاه البصرة، وإتاحة الظروف للدول الاسكندينافية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، في الاستفادة من خدمات النقل السريع للمسافرين والبضائع داخل المنطقة.

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