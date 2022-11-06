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محكمة الاستئناف لـ حميد نوري تعلن عن قرارها يوم غد الاثنين

محكمة الاستئناف لـ حميد نوري تعلن عن قرارها يوم غد الاثنين
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

يترقب فريق الدفاع عن المواطن الإيراني حميد نوري المدان بالسجن المؤبد بناء على اتهامات واهية وقرار المحكمة الابتدائية في السويد، صدور قرار محكمة الاستئناف حول الطعن بهذا الحكم.

العالم إيران

ورفع محامو الدفاع عن هذا المواطن الإيراني، في 24 اكتوبر الماضي، طلب الاستئناف والطعن بحكم الإدانة الصادر عن المحكمة الابتدائية السويدية؛ على أن تعلن محكمة الاستئناف عن قرارها يوم غد الإثنين في هذا الخصوص.

وطالب أعضاء فريق الدفاع في مرافعتهم بسحب الأهلية عن المحكمة الابتدائية التي أدانت حميد نوري بالمؤبد، وذلك بناء على قانون السويد الذي يقضي بعدم أهلية المحاكم الابتدائية في النظر بهكذا ملفات تدخل حيز القانون الدولي؛ الأمر الذي تجاهلته المحكمة الابتدائية مبررة ذلك بأنها "تشكل معيار تحديد الأهلية للنظر بالقضايا المتعلقة بالقانون الدولي".

علما أن المواطن الإيراني "حميد نوري" ألقي القبض عليه من قبل السلطات السويدية منذ نوفمبر 2019 وأدخل الحبس الانفرادي؛ كما حُرم من حق اختيار محامي الدفاع والاتصال بأسرته وتقديم الشهود إلى المحكمة، ولم يُسمح له حتى بمقابلة طبيب خلال فترة الحبس.

وحكمت محكمة ابتدائية سويدية على نوري بالسجن المؤبد في 14 تموز/یولیو، بناء على شهادة حوالي 60 شخصا من أعضاء زمرة خلق الإرهابية، الذين وجهوا إليه تهما لا أساس لها تعود إلى 4 عقود ماضية.

وأعلن القضاء الإيراني احتجاجه على الحكم السويدي الظالم بحق حميد نوري؛ وكشف بأنه لم يتمكن حتى من قراءة نص الحكم بالسجن المؤبد الذي صدر بحقه، ليتمكن من تقديم الطعن في المهلة المحددة له.

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