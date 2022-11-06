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ما وراء زيارات الوفد الامريكي لشبوة وحضرموت والقواعد العسكرية المغلقة

الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث في الشأن الجنوبي  سند الصيادي، ان التواجد الامريكي موجود في الاراضي اليمنية المحتلة في الجنوب اليمني منذ السنوات الاولى من العدوان.

خاص العالم

وقال الصيادي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المشهد اليمني": ان هناك تحركات امريكية تجري على قدم وساق على المستوى العسكري والاستخباراتي، وهناك قواعد عسكرية مغلقة في اكثر من منطقة في شبوة وحضرموت وفي السواحل الممتدة على باب المندب وفي البحر العربي.

واعتبر الصيادي، ان الزيارات الامريكية المعلنة مؤخراً، تأتي في سياق الرد على تصعيد صنعاء ولغتها التحذيرية باتجاه منع نهب المزيد من الثروات النفطية اليمنية بمليارات الدولارات والتي كانت كفيلة بان تعود بالخير على الشعب اليمني وتؤدي الازمة الاقتصادية بشكل كبير.

من جانبه، اعتبر الاعلامي اليمني اسماعيل المحاقري، ان ما بعد عملية الضبة ليس كقبلها، فهناك معادلة فرضتها القوات المسلحة اليمنية على ارض الميدان، وهي انه لم يعد هناك مجالاً لاستمرارية عملية نهب الثروات النفطية والغازية.

وقال المحاقري: ان هذه القاعدة رسختها قوات صنعاء في عملية الضبة، وادت الى هروب بعض الشركات، وهذا ما يفسر التحرك الامريكي الجديد في محافظة حضرموت والانتشار العسكري بابعاده الامنية والاقتصادية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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شاهد بالفيديو.. ما وراء زيارات الوفد الامريكي لشبوة وحضرموت والقواعد العسكرية المغلقة

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