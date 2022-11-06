ما وراء زيارات الوفد الامريكي لشبوة وحضرموت والقواعد العسكرية المغلقة

خاص العالم

وقال الصيادي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المشهد اليمني": ان هناك تحركات امريكية تجري على قدم وساق على المستوى العسكري والاستخباراتي، وهناك قواعد عسكرية مغلقة في اكثر من منطقة في شبوة وحضرموت وفي السواحل الممتدة على باب المندب وفي البحر العربي.

واعتبر الصيادي، ان الزيارات الامريكية المعلنة مؤخراً، تأتي في سياق الرد على تصعيد صنعاء ولغتها التحذيرية باتجاه منع نهب المزيد من الثروات النفطية اليمنية بمليارات الدولارات والتي كانت كفيلة بان تعود بالخير على الشعب اليمني وتؤدي الازمة الاقتصادية بشكل كبير.

من جانبه، اعتبر الاعلامي اليمني اسماعيل المحاقري، ان ما بعد عملية الضبة ليس كقبلها، فهناك معادلة فرضتها القوات المسلحة اليمنية على ارض الميدان، وهي انه لم يعد هناك مجالاً لاستمرارية عملية نهب الثروات النفطية والغازية.

وقال المحاقري: ان هذه القاعدة رسختها قوات صنعاء في عملية الضبة، وادت الى هروب بعض الشركات، وهذا ما يفسر التحرك الامريكي الجديد في محافظة حضرموت والانتشار العسكري بابعاده الامنية والاقتصادية.

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