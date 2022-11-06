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الاحتلال يرفض الإفراج عن الأسير عواودة

الاحتلال يرفض الإفراج عن الأسير عواودة
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، أن محكمة الاحتلال الإسرائيلية في مدينة اللد رفضت اليوم الأحد، الاستئناف المقدم بشأن الإفراج عن الأسير خليل عواودة بكفالة مالية.

العالم - الإحتلال

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه تم عقد جلستي محاكمة للأسير عواودة، الأولى في الرملة لمناقشة لائحة الاتهام المقدمة ضده وتم تأجيلها للسادس من ديسمبر المقبل، والثانية كانت مدينة اللد وهي محكمة الاستئناف ضد استمرار اعتقاله وتم رفض الاستئناف المقدم للإفراج عنه بكفالة مالية.

يذكر أنّ الأسير عواودة 40 عامًا من بلدة إذنا الخليل، كان من المفترض أن يُفرج عنه في الثاني من تشرين الأول المنصرم، بعد أن خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 172 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ سلطات الاحتلال، وقبل الإفراج عنه بفترة وجيزة، وجهت له "تهمة" حول محاولة تهريب هاتف أثناء نقله من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ إلى "الرملة"، وأبقت على اعتقاله حتى اليوم.

ويعاني الأسير عواودة من آثار الإضراب الطويل الذي خاضه، ويقبع حتّى اليوم في سجن "الرملة".

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