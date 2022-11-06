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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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حرس الحدود الإيراني: هذه هي الشحنة الثالثة من الأسلحة والذخيرة الحربية التي اكتشفها حرس في سيستان وبلوشستان بعد أعمال الشغب
حرس الحدود الإيراني: الشحنة المضبوطة تحتوي على كميات من المسدسات ومخازن الأسلحة والذخيرة وقد اعتقل شخص على علاقة بهذه العملية
حرس الحدود الإيراني: ضبط شحنة أسلحة على الحدود الجنوبية الشرقية قادمة في اتجاه محافظة سيستان وبلوشستان من خارج البلاد
استخبارات حرس الثورة: الخلايا خططت لتجنيد مثيري الشغب ومهاجمة مراكز حكومية وأمنية وتدمير الممتلكات ومحاولة قتل المواطنين
استخبارات حرس الثورة الاسلامية تعتقل 3 خلايا إرهابية تابعة لزمرة خلق الارهابية قبل تنفيذهم أي اعمال بخوزستان واصفهان وفارس
مصدر امني ايراني: استخبارات حرس الثورة الاسلامية تعلن تفكيك خلية ارهابية في محافظة خوزستان مدعومة من دولة اوروبية قبل تنفيذ اي عملية
مصدر امني ايراني:المعتقلون اعترفوا بانهم كانوا بصدد اغتيال شخصيات عربية في خوزستان وتكرار سيناريو القتل على غرار ماحصل في زاهدان واردبيل
حرس الحدود الإيراني: ضبط شحنة أسلحة على الحدود الجنوبية الشرقية قادمة في اتجاه محافظة سيستان وبلوشستان من خارج البلاد
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش
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