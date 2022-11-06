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حرس الحدود الإيراني: هذه هي الشحنة الثالثة من الأسلحة والذخيرة الحربية التي اكتشفها حرس في سيستان وبلوشستان بعد أعمال الشغب

الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

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ضبط شحنة أسلحة قادمة من خارج إيران في اتجاه سيستان وبلوشستان

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