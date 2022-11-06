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وزير مصري يثير ضجة حول الأذان وممثل أمريكي يوجه له صفعة مدوية!

الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أثار وزير الآثار المصري الأسبق، وعالم الآثار الشهير، زاهي حواس، خلال الساعات الماضية، الجدل بين المصريين.

العالم- مصر

وتسبب حواس في موجة من التساؤلات، بعد حديثه عن الأذان، إذ قال خلال لقاء تلفزيوني، إن بعض سلوكيات المصريين تضر السياح، معتبراً أن "صوت الأذان يجب أن يقتصر وجوده داخل المسجد".

كما أشار إلى أنه شعر حين كان في محافظة الأقصر بأن أصوات المكبرات حاصرته من كل اتجاه، معتبراً أن أي شخص متدين لا يرضيه إزعاج الآخرين، على حد وصفه.

تاتي هذه التصريحات بينما وصف الممثل العالمي مورغان فريمان المسيحي صوت الاذان في الإسلام بانه واحد من أجمل وأبهج الأصوات في العالم.

وقد لاقى حديثه ضجة واسعة بين الصحافة العالمية والجمهور.

يجدر بالذكر بأن مورغان فريمان هو ممثل ومخرج أميريكي، حاز على شهرة واسعة في العالم، ورشح لجائزة الأوسكار عدة مرات عن أفلام احتلت المراتب الأولى في العالم.

وفي السياق قال حساب ثورة شعب على تويتر:

"سبحان الله". أهو زاهي حواس ده المسلم بينتقد ومش عاجبه "الأذان" في الوقت الي النجم العالمي "مورجان فريمان" الي مش مسلم بيصف الأذان بـ"الصوت الأجمل حول العالم" !!!!!!!!

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