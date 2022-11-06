شاهد.. قادة الجيش السوداني ومسودة دستور نقابة المحامين

العالم – خاص بالعالم

مشهد التظاهرات في الشارع السوداني يتكرر في كل مناسبة منذ الانقلاب الذي قام به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان؛ ويطالب السودانيون بمدنية الدولية وخروج العسكر من المشهد السياسي بشكل نهائي.

في هذه الاثناء قدم قادة الجيش ملاحظات على مسودة الدستور التي قدمتها نقابة المحامين في البلاد. وقالت مصادر مطلعة إن ملاحظات الجيش شملت طلبا بأن يسمح له بتسمية قائده العام، إضافة إلى وجهة نظر الجيش بشأن إعادة هيكلة أنشطته الاقتصادية والتخلي عن بعض منها. كما تحدثت مصادر عن التوصل لتفاهم لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائيا على أن تستمر المشاورات على نطاق أوسع بشأن مواضيع الحصانة والعدالة الانتقالية. ويتضمن الاتفاق الجديد أيضا مشاركة حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي، اللذين يرفضهما المحتجون لمشاركتهما في نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن المحادثات بشأن إطار عمل سياسي جديد للبلاد جارية لكنه وجه تحذيرا شديد اللهجة للحزب الحاكم السابق من التدخل في الجيش ولا حتى في السياسة.

البرهان اكيد ايضا ان بلاده لا تستحق أن تبقى ثلاث سنوات بدون حكومة، وقال إن الجيش لن يقف متفرجا على انهيار البلاد بينما تستمر القوى السياسية بحواراتها، ولن يتخلى عن سلاحه ودوره في ضمان الأمن.