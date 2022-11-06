قصيدة شاعر يمني يهدد من السواحل اليمنية دول العدوان

العالم - اليمن

من جبال قيفة الصامدة ومن أَبْنَاء قبائلها الأبيّة، الشاعر أمين الجوفي، هذا الشاعر الذي حين نذكره نذكُرُ أن المخاء نار موقدة على المعتدين، وحين نذكره نذكر شخصاً ضحّى بملايين الريالات السعوديّة مقابلَ شرف الجوع والفقر مع الوطن ونذكر عدداً كبيراً من زوامل النكَف القبَلي.

الشاعرُ أمين الجوفي لـ “صدى المسيرة”: تجب مواجهةُ الطابور الخامس بالطرق المناسبة والانتباه لخطورة دورهم.

وقال الشاعر أمين الجوفي لـ "صدى المسيرة": تجب مواجهة الطابور الخامس بالطرق المناسبة والانتباه لخطورة دورهم.

غادرْت المملكةَ السعوديّة بعد قصيدة قلتها ضد العدوان وتركت أموالي وممتلكاتي في جدّة لكنها لا تساوي قطرة دم واحدة سفكها العدوان في اليمن. قدّم لي المرتزقة في مأرب عروضا سخية لأغيّر موقفي وأصطفّ مع العدوان فرفضت.

وأكد ان قائد الثورة علَم من أعلام الأمّة الإسْلَامية وذكره في قصائدي لمكانته في قلبي ودوره في صمود الشعب اليمني.