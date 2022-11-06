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قصيدة شاعر يمني يهدد من السواحل اليمنية دول العدوان

الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

للشعر والشعراء دورهم المميز في مواجهة العدوان السعودي الإماراتي الإمريكي على اليمن وقد تصدر خلال العامين الماضيين الصفوف الأولى للمواجهة الكثير من الشعراء الذين يحمل كلّ منهم خلف حروفه قصة من الصمود والكبرياء والنضال؛ من أجل الكرامة والحرية ورفض جميع المغريات بترك الوقوف مع الوطن في أشد محنة.

العالم - اليمن

من جبال قيفة الصامدة ومن أَبْنَاء قبائلها الأبيّة، الشاعر أمين الجوفي، هذا الشاعر الذي حين نذكره نذكُرُ أن المخاء نار موقدة على المعتدين، وحين نذكره نذكر شخصاً ضحّى بملايين الريالات السعوديّة مقابلَ شرف الجوع والفقر مع الوطن ونذكر عدداً كبيراً من زوامل النكَف القبَلي.

الشاعرُ أمين الجوفي لـ “صدى المسيرة”: تجب مواجهةُ الطابور الخامس بالطرق المناسبة والانتباه لخطورة دورهم.

وقال الشاعر أمين الجوفي لـ "صدى المسيرة": تجب مواجهة الطابور الخامس بالطرق المناسبة والانتباه لخطورة دورهم.

غادرْت المملكةَ السعوديّة بعد قصيدة قلتها ضد العدوان وتركت أموالي وممتلكاتي في جدّة لكنها لا تساوي قطرة دم واحدة سفكها العدوان في اليمن. قدّم لي المرتزقة في مأرب عروضا سخية لأغيّر موقفي وأصطفّ مع العدوان فرفضت.

وأكد ان قائد الثورة علَم من أعلام الأمّة الإسْلَامية وذكره في قصائدي لمكانته في قلبي ودوره في صمود الشعب اليمني.

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