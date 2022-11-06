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الإستقطاب السياسي بين أحزاب اليمين في الأراضي المحتلة

الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

في ظل حصوله على اعلى الاصوات خلال الانتخابات الكنيست استبق رئيس الوزراء الاسبق بنيامين نتنياهو التكليف الرسمي وبداء اجتماعاته ومشاوراته لتشكيل حكومة موسعة حتى لا يكون أسير الاحزاب اليمنية المتطرفه.

العالم - خاص بالعالم

مع الاعلان الرسمي بفوز نتنياهو ومعسكره بغالبية مقاعد الكنيست وقبل تسلمه التكليف من قبل رئيس الكيان المحتل نتنياهيو ومكتبه بدء المشاورات مع روؤساء الاحزاب اليمينة وذلك للتداول في ما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة ويبدو أن المداولات نتنياهو وبين أعضاء الليكود من جهة والمفاوضات مع احزاب اليمين من جهة أخرى لن تكون سهلة خصوصا في ما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية سيما وأنه بدت تظهر منافسة سرية وعلنية على الوزارات المختلفة من بينها وزارات المالية والأمن والقضاء التي يطالب بها أعضاء الكنيست من الليكود وكذلك أعضاء كنيست أخرين من أحزاب اليمين الاخرى ولذلك وفق التقديرات السياسية فأن نتنياهو سيتجه لتشكيل حكومة موسعة تضم أحزاب من ما يعرف بالوسط واليسار حتى لا يكون أسير لليمين المتطرف.

وفي ظل التهديد والوعيد من قبل نتنياهو أثناء حملته الانتخابيه ووعوده لناخبيه بضرب المفاعل النووي الايراني رأي مراقبون داخل الكيان بأن ما طرحه نتنياهو لن يتعدى وعوده في ظل التقدم العكسري الايراني وأقدامه على ذلك سيشكل تهديد وجودي ينعكس على كيانه بشكل خطير وأنما سيكتفي بذات السياسة التحريضية ضد أيران وبضرب سوريا ولبنان بحجة التواجد الايراني هناك.

ورغم التوقعات التي تشير الى أن المفاوضات الائتلافية قد تمتد على مدار أكثر من أسبوعين الا أن نتنياهو معني بتسريع المفاوضات لإظهار صورة موحده لمعسكره والتوافق مع الاحزاب المختلفة على الخطوط العريضة للأنفاق قبل موعد تنصيب الكنيست المقرر في 15 من الشهر الجاري.

التفاصيل في سياق التقرير المرفق..

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