الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تعتقل شخصين متورطين في إطلاق صواريخ على كيان الإحتلال

حماس تعتقل شخصين متورطين في إطلاق صواريخ على كيان الإحتلال
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

قال مصدر أمني بحركة حماس في قطاع غزة الأحد، إن قوات الأمن التابعة للحركة اعتقلت مواطنين اثنين لتورطهما بإطلاق صواريخ من غزة على كيان الإحتلال.

العالم - فلسطين

وأكد المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته أن اعتقال الشخصين جاء بعد أن "تبين لجهاز الأمن الداخلي أن لهما علاقة مباشرة بإطلاق أربعة صواريخ يوم الخميس" على "إسرائيل".

كما شدد على أن "الفصائل الفلسطينية لا علاقة لها بهذه الصواريخ التي تهدف إلى إعطاء الاحتلال ذريعة لمواصلة العدوان، الفصائل ملتزمة باتفاق الغرفة المشتركة بتنسيق أي رد على العدوان الإسرائيلي".

وأشار إلى أن المتهمين ينتميان لجماعة سلفية في قطاع غزة وأنهما من سكان بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وأضاف "الصواريخ لم تكن محشوة بالمتفجرات ورؤوسها فارغة من المواد المتفجرة، أي أنها لو سقطت في مستوطنات الاحتلال لم تكن ستؤدي لأي أضرار، سقط عدد منها داخل حدود القطاع".

ومساء الخميس الماضي، أُطلقت أربعة صواريخ من غزة لم تصل ثلاثة منها إلى الأراضي المحتلة، فيما اعترض الجيش صاروخا واحدا.

وهذه أول دفعة صواريخ تُطلق من القطاع منذ المواجهة العسكرية الأخيرة التي استمرت ثلاثة أيام في آب/أغسطس.

ولم يتبن أي فصيل فلسطيني الهجمات بالصواريخ.

وردا على إطلاق الصواريخ، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر يوم الجمعة بغارات عدة، مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس في القطاع.

يأتي ذلك في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة حيث قتل الجيش الإسرائيلي يوم الخميس أحد قادة الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ويخضع القطاع الفقير الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، لسيطرة حماس الإسلامية. وتفرض عليه "إسرائيل" حصارا مشددا، برا وبحرا وجوا، منذ خمسة عشر عاما.

روابط ذات صلة

حماس من وسط غزة ترسل رسالة تحد للاحتلال.. مفادها+ فيديو

حماس: الإرهاب الصهيوني لن يوقف ثورة شعبنا المتصاعدة على امتداد فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. إيران تهزم البرازيل وتتربع على قمة كأس القارات الشاطئية

شاهد.. إيران تزيح الستار عن صاروخ 'صياد 4 بي'

البرلمان السوري يناقش مشروع قانون الموازنة العامة 2023

"نفتالي بينيت" يقدم استقالته من منصبه

حماس تعتقل شخصين متورطين في إطلاق صواريخ على كيان الإحتلال

الرئيس العراقي يتوجه لمصر للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ العالمي