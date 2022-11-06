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شاهد.. هكذا بدأت إحتجاجات إيران وهكذا انتهت

الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

شهدت ايران في الاسابيع الماضية اضطرابات بدأت بالاحتجاج عن وفاة المواطنة مهسا أميني لكنها خرجت عن اطارها السلمي لتتحول الى اعمال شغب واستهداف ممنهج للمتلكات العامة والخاصة اضافة الى استهداف مباشر لقوى ضبط الامن في البلاد.

العالم – خاص بالعالم

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