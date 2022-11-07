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رئيس وزراء العراق يستقبل السفير البريطاني لدى بغداد

رئيس وزراء العراق يستقبل السفير البريطاني لدى بغداد
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العراق، ان رئيس مجلس وزراء العراق السيد محمد شياع السوداني استقبل أمس الأحد، السفير البريطاني في بغداد السيد مارك برايسون ريتشاردسون.

العالم - العراق

واضاف مراسلنا، ان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اصدر بيانا جاء فيه، ان اللقاء استعرض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيزها بما يخدم الشراكة والمصالح المشتركة.

واضاف البيان ان السيد رئيس مجلس الوزراء أشار خلال اللقاء الى توجهات حكومته وبرنامج عملها في ضوء المنهاج الوزاري، الذي يولي الجوانب الاقتصادية والخدمية وكل ما يمس حياة المواطنين الأهمية القصوى والأولوية في التنفيذ.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات التي تحظى باهتمام البلدين، في مقدمتها التحديات التي فرضتها التغيرات المناخية والسبل المثلى للتصدي لآثارها الاقتصادية والبيئية.

وأكد السفير البريطاني من جانبه، استعداد حكومته لدعم خطط وزارة البيئة العراقية على هذا الصعيد.

كما ناقش اللقاء ملف النازحين، وسبل تعاون بريطانيا والمنظمات الدولية مع العراق لتخفيف حدّة الأزمة وإيجاد معالجات تسهم في حل مشاكلهم بصورة مستدامة ونهائية.

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رئيس وزراء العراق يستقبل السفير البريطاني لدى بغداد

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