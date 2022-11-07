جيل فلسطيني ثائر يصنع المستحيل

العالم – نوافذ

وقال ضيف الحلقة مسؤول العلاقات السياسية في حركة فتح الدكتور سرحان يوسف أن الرئيس الراحل ياسر عرفات كان يطلق اسما على شباب فلسطين في كل مرحلة.

وأضاف أن فلسطين اليوم بمرحلة انتفاضة شاملة في كل الأراضي الفلسطينية مشيرا الى نصرة الشعب الفلسطيني في حيفا لإخوتهم في نابلس وجنين.

الدكتور سرحان يوسف أكد أن الشباب الفلسطيني اليوم هو نتاج لما يحصل في الأراضي المحتلة وذلك في ظل اغلاق الحلول السلمية مشيرا الى أن الفلسطينيين منذ عام اربعة وسبعين قدوا حلولا ولكن تعنت الكيان الصهيوني حال دون ذلك.

من جهته قال الصحفي غسان جواد أن الشعب الفلسطيني يقاتل منذ وعد بلفور بشعوره أن هناك مشروع سياسي لاخراجه من أرضه ووضع اليد الصهيونية على أرضه والسيطرة عليها.

وأضاف أن النضال الفلسطيني شهد ذروته منذ قتال الاحتلال الانجليزي والعصابات الصهيونية وثورة الاقصى مرورا بغيرها من الثورات.

غسان جواد أكد ان الانتفاضات التي يخوضها الشعب الفلسطيني جعل الجيل الجديد أن يحمل مشعل النضال مشيرا الى أن هذا الجيل تربى وترعرع في ظل آمال التسوية والدولة وحلم الاستقلال وكبر ورأى بأم العين كيف أن الاسرائيلي يعمل خلاف كل العقود ولا يؤمن بالسلام.

بدوره قال المختص بالشأن الإسرائيلي جمعة التايه أن الحالة الموجود في الضفة الغربية اليوم هي تأتي في سياق النضال والكفاح الفلسطيني المستمر منذ مئة عام.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يجد نفسه أمام تحد كبير، خاصة عندما يرى الاحتلال يوغل في الدم الفلسطيني ويتوغل في الأرضي الفلسطينية على مدار اللحظة وليس على مدار الساعة عبر الاعتقالات والحصار والتجويع والقتل بشكل بشع وأمام هذا العامل والتطبيع العربي إفشال حل الدولتين وأي خيار سلمي مع العدو المحتل.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. سرحان يوسف – مسؤول العلاقات السياسية في حركة فتح

غسان جواد – صحفي

جمعة التايه – المختص بالشأن الإسرائيلي