أحداث المغرب العربي خلال أسبوع - الجزء الأول

العالم – المغاربية

وقالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي أن هناك جلسات للتفاوض تعقد بشكل متباعد كل مرة مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي وهي الطرف النقابي الذي يفاوض نيابة عن هؤلاء المعلمين المضربين.

وأضافت أن حول ما إذا كانت هذه الجلسات تصل الى حلول، لم يحصل الى حد الآن أي توقع مؤكدة أن هناك مطلب أساسي للمعلمين وهو أن يقع انتدابهم بشكل رسمي وقانوني وأن لا يقع انتدابهم وفق عقود، مشيرة الى أن هذا الحل ترفضه وزارة التربية بالرغم من أنها لا تمتلك حلولا لهذا الموضوع.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين أن هناك دلالات كثيرة لنجاح الجزائر في استضافة القمة العربية رغم حملات التشوية التي تضمنت تأخير انعقادها في مارس الماضي.

وأضاف أن وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة كان قد جال العواصم العربية من أجل الاسراع في انعقاد القمة في وقتها المناسب لكن كان هناك رفض لطلب الجزائر بسبب الضغوط الصهيونية على بعض الدول العربية في افشال القمة.

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