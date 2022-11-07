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أحداث المغرب العربي خلال أسبوع - الجزء الأول

الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

في الجزء الأول من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي تم التطرق الى، الخلافات حول القاعدة الدستورية في ليبيا والإستعدادات للانتخابات في موريتانيا وغضب جراء استمرار الغلاء في المغرب وإحتجاجات المعلمين في تونس والقمة العربية في الجزائر بعيون الاعلاميين العرب.

العالم – المغاربية

وقالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي أن هناك جلسات للتفاوض تعقد بشكل متباعد كل مرة مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي وهي الطرف النقابي الذي يفاوض نيابة عن هؤلاء المعلمين المضربين.

وأضافت أن حول ما إذا كانت هذه الجلسات تصل الى حلول، لم يحصل الى حد الآن أي توقع مؤكدة أن هناك مطلب أساسي للمعلمين وهو أن يقع انتدابهم بشكل رسمي وقانوني وأن لا يقع انتدابهم وفق عقود، مشيرة الى أن هذا الحل ترفضه وزارة التربية بالرغم من أنها لا تمتلك حلولا لهذا الموضوع.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين أن هناك دلالات كثيرة لنجاح الجزائر في استضافة القمة العربية رغم حملات التشوية التي تضمنت تأخير انعقادها في مارس الماضي.

وأضاف أن وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة كان قد جال العواصم العربية من أجل الاسراع في انعقاد القمة في وقتها المناسب لكن كان هناك رفض لطلب الجزائر بسبب الضغوط الصهيونية على بعض الدول العربية في افشال القمة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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