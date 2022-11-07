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بالفيديو..كلمة الشيخ فاضل الزاكي في منزل عائلة الشّهيد عبّاس السّميع

الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن عالم الدينِ البحريني الشيخ فاضل الزاكي التضامن مع أسرة الشهيد عباس سميع وقال: يؤلمنا ما تقاسيه هذه العائلة المبتلاة وندعو بالفرج لابنيها المعتقلين.

العالم-البحرين

يذكر انه كان الشهيد عباس السميع بين 4 معارضين أعلنت وزارة الداخلية في البحرين (5 مارس/آذار 2014) القبض عليهم بزعم أنهم "متورطين" في حادثة مقتل 3 عناصر أمنية جميعهم أجانب وأحدهم إماراتي الجنسية، فيما عرف بـ "تفجير الديه".

وسارعت النيابة العامة بعد 4 أيام من اعتقالهم للقول إنهم اعترفوا بالوقوف وراء الحادثة، إلا أن السميع ومن معه في القضية أعلنوا في أولى جلسات محاكمتهم (30 أبريل/نيسان 2014) تعرضهم للتعذيب والتحرش الجنسي لإجبارهم على اعترافات تدينهم.

لم تنظر المحكمة في تلك الأقوال، وبعد سلسلة طويلة من الجلسات استمرت نحو 10 أشهر أصدرت المحكمة (26 فبراير/شباط 2015) حكما بإعدام السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع، فيما قضت بالسجن المؤبد بحق 7 آخرين.

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بالفيديو..كلمة الشيخ فاضل الزاكي في منزل عائلة الشّهيد عبّاس السّميع