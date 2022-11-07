الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول تركي: اعداد كبيرة من لاجئي سوريا يعودون الى بلادهم

مسؤول تركي: اعداد كبيرة من لاجئي سوريا يعودون الى بلادهم
الإثنين ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت تركيا  أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا بلغ 531326 شخصا.

العالم - سوريا

كشف ذلك نائب وزير داخلية تركيا إسماعيل تشاطاكلي، مضيفا بأن السوريين المسجلين داخل تركيا حاليا يبلغ 3 ملايين و611143 شخصا.

وحول الهجرة غير الشرعية باتجاه تركيا، قال تشاطاكلي ان سلطات بلاده أوقفت خلال شهر سبتمبر الماضي 24998 ألف مهاجر غير شرعي.

ونقلت صحيفة "زمان" عن نائب وزير الداخلية التركي قوله إن تركيا مثلها مثل دول العالم الأخرى، تتأثر بالهجرة وأن الوزارة تبذل جهودا مضنية لمنع الهجرة غير الشرعية.

وأوضح نائب وزير الداخلية التركي أن 4777 شخصا من بين 24998 مهاجرا غير شرعي تم توقيفهم في سبتمبر قدموا عبر البحار، وأن قوات الأمن نجحت في منع 2 مليون و705946 مهاجرا غير شرعي من دخول البلاد منذ عام 2016.

المصدر: وكالة الانباء العراقية (واع) نقلا عن "زمان"

روابط ذات صلة

مئات المهاجرين عالقون على متن 4 سفن إنقاذ ترفض إيطاليا دخولها موانئها

ارتفاع ضحايا غرق زورق مهاجرين قبالة اليونان إلى '23'

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب المهاجرين قبالة السواحل السورية إلى 97 شخصا

ألمانيا توقف عشرات المهاجرين السوريين على حدود التشيك 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجبان مقتول بالخوف، قبل ان یقتل بالسیف

شاهد.. مواطن يمني يرد على عسكري تابع للإنتقالي، بأبيات جميلة ومؤثرة

هل بالافق إمكانية فتح أبواب تفاهم على مرشح لرئاسة لبنان؟

الاحتلال يعتقل عددًا من الفلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة المحتلة

الانتخابات النصفية الامريكية: الديمقراطيون بموقع الدفاع

بالفيديو..كلمة الشيخ فاضل الزاكي في منزل عائلة الشّهيد عبّاس السّميع